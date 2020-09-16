Переселение людей из аварийного жилья обсудили в Тюменской городской думе

В Тюмени продолжается расселение аварийного жилого фонда. В 2019 году из 591 помещения было отселено 1 тыс. 627 человек. Об этом тюменским депутатам рассказала и.о директора департамента имущественных отношений Ольга Федоренко в ходе заседания постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

"Площадь расселенного аварийного жилого фонда составила более пяти с половиной тысяч квадратных метров, — уточнила Ольга Федоренко. — На 1 сентября 2020 года в работе остаются еще четыре жилых помещения". Также, по ее словам, в 2019 году в Тюмени снесены 44 аварийных объекта, 31 из них — за счет средств бюджета.

"Тюменская область — один из лидеров в Российской Федерации по темпам расселения и сноса аварийного жилья, — заметил председатель комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Юрий Баранчук. — Но мы понимаем, что люди хотят жить в хороших условиях, не подвергая себя опасности в аварийном доме уже сегодня, а не послезавтра. Сегодня мы обсудили исполнение этой программы и у нас есть уверенность, что в 2019–2020 году она будет выполнена в полном объеме".