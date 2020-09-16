Врачи ОКБ №2 предотвратили инвалидность у 66-летнего тюменца после инсульта

Фото: пресс-служба ОКБ №2

Мужчина поступил в Областную клиническую больницу №2 1 сентября. Он с супругой находился на даче, когда его состояние внезапно изменилось: речь стала бессвязной, он не мог самостоятельно ходить из-за слабости в правых конечностях. Супруга сразу же вызвала скорую помощь.

В ОКБ №2 мужчине диагностировали ишемический кардиоэмболитический инсульт в бассейне левой мозговой артерии. Такое нарушение мозгового кровообращения связано, прежде всего, с тромбозом питающих артерий. Благодаря раннему обращению за медицинской помощью удалось растворить тромб и восстановить кровоток в артерии с помощью тромболизиса. Уже в течение первых суток после терапии состояние больного улучшилось, наросла сила в конечностях. Своевременное обследование и проведение тромболизиса позволили не только в короткие сроки улучшить состояние пациента, но и предотвратить инвалидность, сообщили в пресс-службе ОКБ №2.

Обследование выявило у пациента пароксизмальную форму фибрилляции предсердий - нарушение сердечного ритма, которое явилось фактором риска ишемического инсульта. На момент выписки, 9 сентября, у мужчины сохранялась лишь лёгкая асимметрия лица. Он продолжает лечение амбулаторно под контролем лечащего врача поликлиники.

Врачи отмечают: инсульту подвержены люди всех возрастов, но в особенности пожилые - ввиду большего количества хронических патологий. Важно помнить, что минимизировать риск инвалидности можно, своевременно обратившись за медицинской помощью. Периодом терапевтического окна, когда помочь пациенту ещё можно, считается первые 4,5 часа от начала приступа.

Распознать симптомы инсульта может любой человек без медицинского образования и какого-либо оборудования. Если внезапно человеку стало плохо, он теряет равновесие, падает, держится за голову, попросите выполнить его три простые вещи:

• улыбнуться,

• поднять обе руки вверх,

• сказать слово или предложение, например, спросите, как его зовут.

В случае, если его улыбка выглядит несимметрично, одна рука не поднимается, а речь неразборчива, необходимо незамедлительно вызывать скорую помощь. До приезда бригады медиков больного следует уложить на горизонтальную поверхность, приподнять голову, обеспечить приток свежего воздуха и облегчить дыхание, к голове, по возможности, приложить холод.

Областная клиническая больница №2 оснащена всем необходимым оборудованием для определения типа инсульта, его локализации, степени тяжести. В сосудистом центре больницы круглосуточно оказывают специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Кроме того, больница проводит реабилитацию пациентов, перенесших инсульт, помогая вернуться к привычному образу жизни.