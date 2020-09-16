Тюменца задержали за незаконный отстрел косуль

В Ишимском районе выявлен факт незаконной охоты на сибирских косуль. Вблизи села Черемшанка неизвестный разделывал туши отстреленных животных.
Сотрудники полиции задержали мужчину с поличным. Не имея лицензии на отстрел, ранее судимый 25-летний молодой человек добыл четырех животных семейства оленевых, причинив ущерб на сумму около 700 тысяч рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.258 УК РФ "Незаконная охота", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
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