В Тюменской области привиты от гриппа 122 тысячи человек

Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

За счет средств федерального бюджета в Тюменской области привито против гриппа 122 763 человек. За счет средств работодателей и личных средств граждан — более 1000 человек. Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ планируется привить 60% населения области, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

"Поскольку сезон гриппа в этом году совпадает с эпидемией новой коронавирусной инфекции, в этом году особенно важно быть привитым против гриппа, и чем раньше будет проведена вакцинация, тем лучше. Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является сентябрь–октябрь, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости", — отмечают в управлении Роспотребнадзора.

Сейчас в регионе не установлено превышения эпидемических порогов, также не зарегистрировано случаев гриппа.

Консультации по вопросам вакцинации можно получить по телефону горячей линии управления Роспотребнадзора по Тюменской области 8-904-492-92-30.