"Русская компания" запустила новую тарифную линейку

Региональный провайдер "Русская компания" предлагает жителям Тюмени и Тюменского района провести себе стабильный Интернет в рамках новой выгодной тарифной линейки "Домашний" для жителей многоквартирных домов.

Обновленные тарифы включают подключение к сети Интернет со скоростью до 70 Мбит/сек за 430 рублей в месяц либо до 100 Мбит/сек за 500 рублей.

Также доступна возможность подключить одновременно и Интернет, и кабельное телевидение в рамках пакетных предложений.

Провайдер обладает достаточно широкой сетью покрытия, включающей не только многоквартирные дома, но и коттеджные поселки близ Тюмени, и оказывает круглосуточную техническую поддержку 24/7. ООО "Русская компания" успешно работает на рынке информационных технологий уже 25 лет. В числе многолетних клиентов компании такие известные организации, как Сбербанк, Альфа-банк, Газпром, Тюменский индустриальный университет, Тюменская филармония, Тюменский большой драматический театр и многие другие крупные предприятия.

Узнать подробнее об условиях предоставления услуг и оставить заявку на подключение можно по телефону 39-00-39, а проверить техническую возможность подключения по тому или иному адресу можно на сайте.