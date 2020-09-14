Для тюменцев открыта горячая линия по вопросам школьного питания

С 14 сентября по 5 октября в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области работает горячая линия по вопросам организации питания в школах.

Родители школьников смогут узнать, как часто должны питаться дети, какой рацион питания должен быть, что делать, если питание в школе не отвечает установленным нормам. Специалисты расскажут об основных принципах здорового питания, правилах составления меню, как организовать в школе питание ребенка, которому необходима особая диета, что нужно знать о нормативных документах и действующих санитарных правилах.

Задать свои вопросы специалистам управления Роспотребнадзора можно по телефонам: 20-24-03, 20-34-56, 20-86-66. (часы работы: понедельник–четверг: 9.00–18.00; пятница: 9.00–16.45; перерыв: 13.00 –13.45).