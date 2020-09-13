Тюменский преподаватель раскрыла "рецепт" успешного студента

Преподаватель тюменского вуза Анна Калинина за свою педагогическую деятельность и многолетние наблюдения вывела ряд закономерностей, который позволили ей составить "рецепт" успешного студента. По ее мнению, это структурированное мышление, желание учиться, а также ряд общечеловеческих качеств.

Преподаватель отметила, что у человека обязательно должно быть структурированное мышление, то есть умение соединять разнородные элементы в единую картину мира. Это необходимо, чтобы не выхватывать из контекста какие-то разнородные вещи, а связывать между собой все явления причинно-следственными связями. Такой вид мышления помогает смотреть на проблемы шире, используя междисциплинарный подход.

Еще одно качество успешного студента - это желание учиться. Здесь важно личное понимание того, чего человек может и хочет добиться в учебе. "Внутренняя мотивация и трудолюбие исходят исключительно только от самого студента", - уточнила Анна Калинина.

Высоких результатов помогает добиться самообразование. Здесь важна и правильная мотивация от родителей, педагогов. Правильное окружение также вдохновляет на успех.

Преподаватель также отмечает, что есть студенты, которым тяжело учиться, а есть те, кому, наоборот, слишком легко. Оба крайних варианта данных типов не лишены недостатков. Знания должны быть легкими к восприятию, но не слишком, иначе человек перестанет "переваривать" их.

Последние пункты описания успешного студента можно сгруппировать в категорию общечеловеческих качеств: пунктуальность, порядочность, этичное отношение к себе и миру. И последним, возможно, главным качеством в списке стал гуманизм, пишет "Тюменская область сегодня".