Первый спектакль-телефонный разговор представят в Тюмени

Премьера спектакля-разговора для одного зрителя "Тишина Севера", посвященная истории коренных малочисленных народов Севера, пройдет в Тюмени 14 сентября. Зритель сможет подключиться к нему через WhatsApp.

Постановку необычного формата для зрителей старше 14 лет представит Молодежный театральный центр "Космос". Это интерактивный спектакль, в котором зрителя погружают в личную историю представителя народов ханты и манси. Формат спектакля необычный: в назначенное время человеку поступает звонок в WhatsApp, чтобы начать действие, ему необходимо ответить на него.

Режиссером нового проекта выступила создатель платформы сенситивного искусства Sensitive Studio Элина Куликова. Вместе с командой спектакля она провела интервьюирование представителей народов Севера и на основе их рассказов создала пьесу для постановки. Озвучивали персонажей не только тюменские актеры: зрители услышат голоса актрисы Екатеринбургского ТЮЗа Марины Гапченко, актрисы Омского академического театра драмы Татьяны Прокопьевой, актера Омского академического театра драмы Виталия Семëнова и народных артистов России Владимира Орла и Анатолия Звонова, пишет Moi-portal.ru.