Онохинская детская школа искусств в Тюменском районе откроется после капремонта

В селе Онохино Тюменского района готовится к открытию детская школа искусств. После капитального ремонта и пополнения материально-технической базы школа запустит новые программы и сможет принять большее количество воспитанников.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, в рамках ремонта в школе искусств заменили сантехнику и системы горячего водоснабжения и водоотведения, покрытие полов, охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения, перепланировали помещения и т.д. На территории установили ограждение, систему освещения, благоустроили парковую зону, заасфальтировали площадку для мероприятий.

Сейчас в учреждении занимаются 266 человек. Уже известны не только в Тюменском районе, но и в регионе местные эстрадные ансамбли "Cherry~s", "Onoxi", хореографические коллективы "Сувенир", "АнтрЕ", "Стимул", учебный хор, ансамбли духовых и народных инструментов.

К началу учебного процесса здесь также приобрели интерактивное, выставочное, музыкальное и гончарное оборудование, техника, мебель и инвентарь для проведения занятий. Благодаря этому в школе откроются новые программы: специализация "Баян, аккордеон", общеразвивающие программы "Скульптура", "Керамика" и "Компьютерный дизайн".

После оснащения кабинета групповых дисциплин больше ребят смогут заниматься по программе "Раннее эстетическое развитие детей дошкольного возраста средствами искусства". Планируется ввести также предпрофессиональную программу "Хоровое пение" и создать новый творческий коллектив – концертный хор "Созвучие".