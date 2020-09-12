Одиноким и многодетным тюменским родителям помогут освоить перспективную профессию

Более 2000 человек ежегодно проходят профессиональное обучение и получают дополнительное профессиональное образование в рамках программ службы занятости населения Тюменской области.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения региона, в приоритетном порядке пройти профподготовку имеют право одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; инвалиды; лица, освобожденные из учреждений исполнения наказаний в виде лишения свободы.

С начала 2020 года к профессиональному обучению приступили почти 1500 безработных и более 40 тюменцев, ищущих работу. Наиболее востребованы специальности - продавец, тракторист, парикмахер, повар, бухгалтер. Всего тюменцам предлагают обучение более чем по 100 востребованным на рынке профессиям.

Подробную информацию о прохождении профессионального обучения можно получить в центре занятости по месту жительства. Контактные данные всех центров размещены на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области в разделе "Деятельность" / "О службе занятости".