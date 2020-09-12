Август в Тюменской области стал рекордным по количеству свадеб

В Тюменской области в августе зарегистрировали брак 1 464 пары, из них почти 900 – в областной столице. Таким образом, последний месяц лета стал рекордным по количеству свадеб, такая тенденция сохраняется уже на протяжении нескольких лет.

По данным регионального управления ЗАГС, в Тюменском районе в прошлом месяце прошло 147 бракосочетаний, в Тобольском – 110, в Ишимском – 86, в Ялуторовском – 39, в Заводоуковском – 37. Меньше всего женились в Викуловском районе, где прошло всего три свадьбы, в Нижнетавдинском и Сладковском районах - по четыре торжества. В Сорокинском районе сыграли пять свадеб.

В 2019 году август также вышел вперед по количеству свадеб: было зарегистрировано 1 692 новых семьи, из них больше тысячи – в Тюмени.

2020 год был богат на красивые даты из сочетаний "двоек" и "нолей", они пришлись, в основном, на февраль, когда еще не действовали ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Но даже тогда свадьбы отпраздновали лишь 801 пара, пишет "Вслух.ру".