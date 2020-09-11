В Тюмени ДК "Водник" ищет "Рекорды огорода"

Тюменский дом культуры "Водник" запустил новый оригинальный онлайн-проект "Рекорды огорода".

Проект подразумевает серию видеорепортажей, в которых культорганизаторы ДК ходят в гости к садоводам-огородникам и узнают секреты выращивания урожая. Так организаторы уже побывали на самой настоящей пасеке и узнали секреты пчеловодства.

Также в рамках этого проекта любой желающий может отправить на почту dkvodnik@mail.ru фото и видео своих заготовок или поделок из садово-огородного материала. Каждому участнику организаторы выдадут дипломы.

Ознакомиться с работами участников можно в группе ДК "Водник" во "ВКонтакте".