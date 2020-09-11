"Осенняя рапсодия" дарит тюменцам прекрасные вечера на свежем воздухе

Фото: Дмитрий Сиялов

На набережной Тюмени в арт-пространстве "Время Победы" продолжается музыкальный фестиваль "Осенняя рапсодия". На днях слушатели смогли насладиться выступлением Тюменского духового оркестра в лучах закатного солнца.

Этот вечер был идеальным: мягкие солнечные лучи, неспешная Тура, улыбки прохожих, детский смех и, конечно, чудесная живая музыка и мелодичные голоса вокалистов. Встречи на набережной становятся приятной традицией для влюбленных в музыку горожан, ведь многие посещают концерты фестиваля "Осенняя рапсодия" ежедневно.

В этот раз для собравшихся выступал Тюменский духовой оркестр во главе с дирижером Тимуром Бахровым. Помогали им создавать настроение солисты Центра культуры и творчества "Тюмень" - Михаил Шепеленко, Наталья Малаенко и Анастасия Русанова. Под аккомпанемент оркестра вокалисты исполнили любимые многими композиции и подарили слушателям возможность приятно провести время с родными и близкими.

Ведущей вечера традиционно стала Ольга Глазунова. Она общалась со зрителями, рассказывала об исполняемых композициях и знакомила гостей с музыкантами оркестра. Концерт подарил улыбки сотням тюменцев. А фестиваль "Осенняя рапсодия" продолжается! Уже сегодня на этой же площадке для вас выступит фольклорный ансамбль "Росстань".

До встречи на набережной в 18:00!