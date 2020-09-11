Топовые бесплатные русскоязычные онлайн-игры с реальными людьми

Ещё несколько десятилетий назад для молодежи России бесплатные игры означали развлечения во дворе с друзьями. С тех пор многое изменилось, и с приходом в нашу жизнь Интернета досуг ребят и даже взрослых перекочевал на онлайн-сервера.

На сегодняшний день существует множество бесплатных онлайн-игр на русском языке, где совместно или друг против друга играют реальные люди. С самыми популярными и известными подобными проектами сегодня познакомит тюменский провайдер "Русская компания".

Начнем с того, что подобные игры условно подразделяются на браузерные и клиентские. В первом случае, чтобы начать играть, достаточно зайти на страницу игры в браузере и пройти процедуру регистрации. Таким образом, вы будете зависеть только от загруженности серверов и качества вашего доступа в Интернет. Во втором же потребуется скачать и установить клиент игры на компьютер и осуществлять вход именно через него. Такие игры требовательны к "железу" пользователя (то есть "пойдут" далеко не у всех) и периодически будут требовать обновления.

Пожалуй, одной из самых популярных подобных игр в России является World of Tanks. Это военно-исторический экшен, где игрокам предстоит сражаться на весьма реалистичной бронетехнике разных стран, защищая или захватывая базу. Доступны как случайные бои, так и командный режим с рейтингом. Механика игры не самая простая и требует "прямых рук", но легка в освоении, а минимальные системные требования весьма щадящие: GeForce 6800 или ATI HD 2400 XT (256 MБ), 2 ГБ оперативной памяти и процессор Intel Core 2 Duo E8500 или AMD Phenom II X3 720. Кстати, в этом году игре исполняется 10 лет.

В схожей категории находится игра War Thunder. Её отличие от предыдущей заключается в присутствии на поле боя сразу нескольких видов боевой техники: танки, корабли и самолеты. Существует несколько уровней сложности для случайного боя, в котором необходимо выполнять поставленную задачу, также есть интересные события с уникальными условиями битвы и возможность создать персональную миссию. Для обучения доступны и PvE сражения. Однако системные требования у игры более суровые: GeForce GT 520 или Intel HD Graphics 4000 или AMD Radeon 46XX, 4 ГБ и процессор Intel Core i3 2.2ГГц. Зато места на жестком диске она занимает почти в 3 раза меньше World of Tanks – всего 7 Гб.

Заканчивая тему военных столкновений на технике, стоит обратить внимание на World of Warships – симулятор морских сражений, где игрокам предстоит выбрать страну и вступить в бой с живыми оппонентами. Предлагаемый игрой неторопливый и тактически сложный бой понравится любителям стратегий, шансы на победу зависят только от действий игрока. По мере "прокачки" игрока открываются командные и рейтинговые бои. Системные требования схожи с World of Tanks.

Переходим к классическим шутерам. Одним из самых популярных и разнообразных является Warface. Игра гарантирует регулярный высокий онлайн, не требует скачивания и запустится практически на любом "железе". В игре есть 4 основных типа воинов (снайпер, медик, штурмовик и инженер), 9 PvP режимов, сюжетные PvE задания, система кланов и многое другое. Единственный нюанс, который кому-то может показаться минусом, - большой процент школьников среди игроков.

Любителям фэнтези наверняка придется по вкусу Neverwinter – бесплатная MMORPG по культовой вселенной D&D Forgotten Realms (Забытые королевства), придуманной писателем Робертом Сальваторе. Как и в любой уважающей себя MMORPG в наличии – множество рас и классов, а уникальной деталью являются динамические сражения, совмещающие классическую target систему и элементы активного перемещения. В целом, это целый мир в стиле World of Warcraft, только не требующий ежемесячной платной подписки. Минимально игра требует GeForce 6800 или Radeon X850, процессор Core 2 Duo 1.8Ghz и 2 Гб оперативной памяти.

Среди MMORPG стремительно набирает популярность вышедшая в России в октябре 2019 года Lost Ark. Это проект с большой и открытой вселенной. Динамические бои выполнены в стиле hack`n`slash игр, а обилие героев, PvP, игровых возможностей и механик привлекают множество игроков. Однако вся многогранность игры раскрывается именно в PvE-миссиях. Завязка сюжета тоже не блещет оригинальностью: орды демонов хаоса проникают в чужой мир, стремясь объединить и захватить власть над здешними землями. Однако же у игры уже множество преданных поклонников, так что стоит присмотреться на досуге. Минимальные требования: AMD R7 260 или NVIDIA GTX 460, процессор AMD FX-6300 или Intel Core i3-3225, 4 Гб "оперативки" и целых 35 Гб на жёстком диске.

Огромный уникальный мир предлагает игрокам MMORPG Black Desert. Помимо стандартных "плюшек" вроде выбора класса или PvP и PvE сражений игра предлагает жить в ней. Доступны добыча ресурсов, ловля лошадей, рыбалка, найм работников, торговля, жизнь в клане и многое другое. А самое необычное – это боевая система с ручным прицеливанием и постоянным движением.

Lineage 2: Essence – бесплатный вариант игры, в которую играли еще, кажется, динозавры. Проект вышел в России в апреле 2019 года и уже обрел отличную популярность благодаря упору на PvP битвы, ускорение и упрощение развития, а также бои с усиленными боссами, при этом остался традиционный выбор расы, класса и внешности персонажа. Можно даже играть с автоматическим боем, а все закрытые в основной игре подземелья подняты наружу. Правда, часть сюжета оригинальной игры вырезана. Зато не требуется платная подписка. Игра довольно требовательная к компьютерам пользователя и минимально требует Intel Core i5-2400 или AMD FX-6100, 4 Гб оперативной памяти, процессор NVIDIA GeForce GTX 700 или AMD Radeon HD 7770 и 23 Гб на жестком диске.

Говоря об облегченных бесплатных версиях, нельзя не упомянуть PUBG Lite, проект от создателей BattleRoyale игры Здесь абсолютно все игроки могут сразиться за звание единственного победителя. Сохранены карты, оружие и геймплей оригинала. Впрочем, в апреле этого года разработчики заявили, что далее поддерживать проект не планируют, так что обновлений можно не ждать. Минимальные требования: Intel HD Graphics 4000, Core i3 2.4GHz и 4 Гб оперативной памяти.

Весьма необычным проектом является Crossout. Это бесплатный ММО экшен в суровом мире, пережившем глобальную катастрофу. Игрокам необходимо сконструировать свою бронемашину и вступить в бой с живыми оппонентами за остатки ресурсов. Кастомизация авто настолько широка, что в Сети даже периодически проводятся конкурсы на самую красивую или необычную модель. Да и бои здесь весьма динамичные и захватывающие. А главное – какого железного друга вы себе создадите, так и сможете выступить, то есть результат зависит не только от скилла, но и от грамотно проработанной еще "в гараже" стратегии. Минимальные требования: GeForce GT 440 или AMD Radeon HD 5670 или Intel HD Graphics 5000, процессор Intel Core 2 Duo E8500 или AMD Phenom II X3 720 и 4 Гб оперативной памяти.

Желающих быть ближе к звёздам порадует Star Conflict – MMO action проект в космическом сеттинге, где пользователь будет управлять космолетом и участвовать в космической войне за власть во всей Галактике. Основной упор игра делает на командные бои, так что интересно будет сколотить собственную банду из друзей. К тому же, доступен целый "Открытый космос"! Да и игра не слишком требовательна: NVidia или AMD Radeon или Intel HD 3000, HD 4000 (512 МБ), процессор 2.0 ГГц, Intel Pentium 4 или AMD Athlon II и 2 Гб "оперативки".

Тем, кто до сих грустит из-за финала сериала "Игра престолов" онлайн предлагает браузерную стратегическую игру Game of Thrones на базе одноименной вселенной. Игрокам предстоит стать новым лордом в Вестеросе, вступив в опасные сражения за будущее мира и собственных земель. По сути, это стратегия, в которой от новоиспеченного лорда требуются грамотное управление собственными землями, объединение с другими игроками и постоянная активность.

Ну и, конечно, нельзя обойтись без таких мастодонтов, как Dota 2 и Starcraft 2 (кстати, ей тоже исполняется уже 10 лет), которые вряд ли нуждаются в особом представлении и почему-то бесплатны. Главное, что нужно знать про эти игры, – это не тот случай, когда можно вечером внезапно решить играть и тут же начать нагибать. Они требуют действительно много времени, внимательного изучения материала и нервов, так как, особенно в Dota 2, контингент игроков не самый толерантный и умиротворенный.

Главное, какой бы игровой мир вы не выбрали для покорения онлайн, очень важна скорость и стабильность Интернет-соединения, ведь очень обидно проигрывать только потому, что ты завис или игра тормозит. В Тюмени и Тюменском районе бесперебойный Интернет гарантирует "Русская компания".

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