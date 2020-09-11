Тюменцы решили, как обустроить сквер на улице Невской

В сквере начались благоустроенные работы. Перед этим свои мнения по проекту горожане высказывали на портале "Я решаю". Проводился опрос по благоустройству сквера, параллельно велись беседы с жильцами близлежащих домов. При обсуждении 210 горожан выразили свое мнение по будущему содержанию рекреационной зоны.

В числе пожеланий горожан — сохранить озеленение. "Задача – сохранить каждое дерево. В дополнение к существующим зеленым насаждениям будут высажены кустарники и сформированы клумбы с многолетними цветами", - сообщил депутат Тюменской гордумы Дмитрий Осипов, в избирательном округе которого находится сквер.

82,6% жителей также высказались за установку лавочек с круглыми формами, 73% предпочли пешеходные дорожки с плавными линиями прямым, акцентируя внимание на том, что дорожки необходимо сделать там, где фактически пролегает пешеходный маршрут. Горожане также предлагают оборудовать в сквере систему видеонаблюдения, сделать стилизованное уличное освещение и установить новые арт-объекты.