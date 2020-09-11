Инициировать реализацию новых проектов в Тюмени смогут даже подростки

Депутаты Тюменской гордумы ознакомятся с рекомендациями публичных слушаний по проекту изменений в Устав Тюмени. Обсуждение вопроса состоится на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению 15 сентября.

Председатель постоянной комиссии Степан Киричук отметил, что устав корректируется для приведения в соответствие с федеральным и региональным законодательством, а также в связи с необходимостью определения единого толкования муниципальных нормативно-правовых актов. Также в него внесена новая статья "Инициативные проекты".

"У тюменцев, начиная с 16-летнего возраста, появится возможность выносить на широкое обсуждение свои идеи, направленные на улучшение качества жизни. Если горожане поддержат инициативный проект в ходе голосования, администрация будет финансировать его реализацию из городского бюджета", - пояснил суть нововведения Киричук.

В Уставе Тюмени найдет отражение и депутатская инициатива о сокращении сроков рассмотрения запросов народных избранников в органы местного самоуправления. Ответы специалистов по обращениям граждан депутаты смогут получать в течение 14 дней вместо 30.