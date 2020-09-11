Более 136 тысяч жителей Тюменской области поставили прививку от гриппа

За счёт средств федерального бюджета вакцинировано 135 370 тысяч жителей региона, и почти тысяча тюменцев привиты за счёт работодателя и личных средств.

В Тюмени для оптимизации прививочной кампании по городу запустили специальный вакциномобиль. Ежедневно в нем прививаются около сотни человек. Каждый получает сертификат о вакцинации, а информацию о пациенте передается в его поликлинику.

В воскресенье, 13 сентября, вакциномобиль расположится по улице Газовиков №6/1. Медики будут принимать с 10:0 до 15:00. По этому же адресу, у входа в педиатрическое отделение Городской поликлиники №1, мобильный пункт будет работать и на следующей неделе – с 14 по 18 сентября с 8:00 до 20:00.

Поставить прививку от гриппа в вакциномобиле могут все желающие старше 18 лет бесплатно. Необходимо только предъявить паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность, и заполнить согласие на прививку. Процедура занимает 10–15 минут и ничем не отличается от той, которая проводится в поликлинике. Сначала медики проведут осмотр, проверят давление, температуру, определят возможные противопоказания. После этого, если иммунизации ничего не препятствует, поставят саму прививку, сообщили в областном департаменте здравоохранения.