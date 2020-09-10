Чирков помогает горожанам решать вопросы домов при их ремонте

12:02 10 сентября 2020
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duma.tyumen-city.ru
| Фото: duma.tyumen-city.ru

В рамках контроля за ходом работ по благоустройству и капитальному ремонту на территории округа № 16 депутат Тюменской городской думы Алексей Чирков решает текущие проблемы горожан.

В доме №84 по улице 50 лет Октября после запроса, сделанного депутатом, управляющая компания выровняла поверхность крыльца у подъезда. В доме проживают инвалиды по зрению и до ремонта крыльца вход в дом для них был небезопасен.

При капремонте ремонта дома № 53 на улице Энергетиков депутату пришлось договариваться со строителями, чтобы они при монтаже водосточной трубы учли установленные собственниками кондиционеры. После официального письма депутата работы были выполнены с учетом пожеланий обратившихся жильцов дома.

Теги: Тюменская городская дума
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