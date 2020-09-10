51 новый случай коронавируса в Тюменской области за сутки

За последние сутки в России выявлено 5 363 новых случая коронавируса, 51 из них - в Тюменской области. С начала пандемии на территории региона диагноз подтвердился у 8 257 человек.

За весь период выздоровели 7204 человека, в том числе 31 - за минувшие сутки. На ИВЛ в стационарах находятся 11 пациентов. 694 человека остается под медицинским наблюдением, 3 859 - на перевахтовке.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 046 370 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 263 летальных исхода, выздоровело 862 373 человека.