Тюменский завод "Электрон" установит в городе свое железное сердце

В тюменском сквере Нефтяников появится новый арт-объект – большое металлическое сердце установят в честь того, что завод "Электрон" возобновил свою работу. Открытие состоится в 11 сентября в 11 часов, на нем будут присутствовать сооснователь и генеральный директор группы компаний "СБК" Александр Перминов, коммерческий директор "Траст Групп" Денис Зеньков.

Металлическое сердце, которое украсит сквер на улице Профсоюзной, сделал работник "Электрона" Искандер Уразаев из деталей и сборочных единиц приборов, производимых заводом. Эти изделия уникальны. Их монопольное производство налажено в Тюмени с 80-х годов, сейчас собранные приборы поставляются в российские региона, а раньше завод снабжал ими весь Советский Союз.

"Сердце символизирует наш завод, в котором я проработал 20 лет. На какой-то момент оно остановилось, но теперь вновь забилось. А еще наше сердце двухстороннее: одна сторона красная, другая – синяя. Синюю можно ассоциировать с упадком, а красную с возобновлением", – поделился своим видением символа Искандер.

Завод "Электрон" существует с 29 октября 1969 года. В прошлом году предприятие отметило свое 50-летие. Но юбилей был омрачен тем, что завод переживал непростые времена. Тем не менее, многие сотрудники оставались на предприятии и верили, что оно сможет возродиться. В их числе был и электрик Искандер Уразаев. Когда завод был реанимирован силами тюменской группы компаний СБК, мужчина вместе с другими сотрудниками "Электрона" решил в честь столь важного для предприятия и города события создать арт-объект из деталей, произведенных на родном предприятии, сообщает пресс-служба компании.