Каждый третий - нарушитель: тюменские автоинспекторы провели очередной рейд по такси

В Тюмени 9 сентября инспекторы полка ДПС ГИБДД проверили коло двухсот автомобилей и водителей такси, каждый третий водитель оказался нарушителем, сообщает областная Автоинспекция.Однако в целом нарушений стало меньше - месяц назад при аналогичной проверке нарушения ПДД были выявлены у каждого второго таксиста, сообщает областная автоинспекция.

Самым грубым нарушителем в этот раз стал водитель, который лишен на 19 месяцев водительских права за ДТП, совершенное в январе этого года. Семь водителей не имели страховых полисов ОСАГО, 36 привлечены к административной ответственности за внесение изменений в конструкцию автомобилей, 8 - за нарушение светопропускаемости стекол.