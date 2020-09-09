Тюменские депутаты поблагодарили учителей за патриотическое воспитание школьников

Депутаты Тюменской городской думы Александр Яковлев и Юрий Баранчук вручили учителям школы № 15 почетные грамоты и благодарности Тюменской гордумы, а также благодарственные письма депутата за поддержку ветеранских организаций.

По мнению Юрия Баранчука, такая тесная связь поколений приобретает особое значение в Год памяти и славы, когда вся страна празднует 75-летие Великой Победы.

Депутаты отметили, что в школе № 15 реализуется много проектов, связанных с ветеранами: для учащихся организуют праздничные встречи с фронтовиками и тружениками тыла, пожилым людям дарят подарки и оказывают индивидуальную поддержку.

"Год памяти и славы нужен для того, чтобы напомнить россиянам о достоинстве, верности и чести наследников Великой Победы. Мы должны знать историю своей страны и предков, которые продемонстрировали самоотверженность, стойкость духа и неподдельную любовь к Родине. Важно показать это детям своим личным примером", – уверен Александр Яковлев.