Для школьников Тюменской области проведут уроки зоограмотности

В Тюмени, Ишиме и Тобольске школьники смогут пройти курс по обращению с домашними питомцами "Три касания". Идея проведения уроков зоопросвещения принадлежит тюменскому молодежному сообществу помощи животным "Ладонь и Лапа". Сейчас активно ведется подготовка волонтеров к выездам в общеобразовательные учреждения. 11 сентября организаторы проекта проведут встречу в Тобольске, днем позже — в Ишиме.

Проект "Три касания" готовит волонтёров, кинологов и ветеринаров к проведению зооуроков. Участники учатся планировать уроки, взаимодействовать с гиперактивными и пассивными учениками. Ведется разбор ситуаций, которые могут возникнуть.

"Помощью животным занимаются многие, но мало кто занимается повышением уровня зоограмотности. Между тем, это не менее важно, ведь животные попадают на улицу именно из-за недостаточной информированности своих хозяев. Поэтому мы намерены развиваться вширь и охватывать все больше школ, городов, регионов", — сообщил руководитель проекта "Три касания" Владислав Сиюткин.