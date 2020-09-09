Антитеррористический урок в ишимской школе стал поводом для разбирательств

В одной из ишимских школ для пятиклассников провели антитеррористический урок, во время которого был инсценирован захват заложников. Родители испугавшихся детей, которых якобы не предупредили, свои возмущения и фотографии с урока выложили в соцсети.

8 сентября губернатор Тюменской области Александр Моор потребовал разобраться в ситуации. "Возмущён историей, произошедшей на уроке ОБЖ в ишимской школе! Нарушение всех педагогических принципов! На детях не ставят экспериментов! дал задание департаменту образования разобраться с этой самодеятельностью, без оглядки на должности, звания и заслуги тех, кто стал автором такой "инициативы", - написал губернатор на своей странице в "ВКонтакте".

В паблике школы можно узнать, что в этот день в рамках свободной тематической пятницы "Мир без террора" детям демонстрировались социальные видеоролики по противодействию терроризму, прошла радиопередача про захват заложников в Беслане, были проведены инструктажи по правилам поведения при терактах, при захвате заложников.

По факту произошедшего будет проведено служебное расследование, сообщил региональный ОперШтаб.