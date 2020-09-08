Жители ялуторовских сел проходят диспансеризацию в передвижной поликлинике

Мобильный ФАП Областной больницы №23 начал проводить выездные обследования здоровья ялуторовчан. В поликлинике на колесах побывали уже 223 деревенских жителя.

"Комплекс и оборудование могут работать самостоятельно в любых условиях при любом бездорожье, без электроэнергии и так далее. Это как раз то, что помогает нам не на словах, а на деле предоставить возможности профилактической медицины сельской глубинке, чтобы вместе с пациентом выявить проблемы со здоровьем и предпринять меры для предотвращения заболевания. Это работает на повышение качества и продолжительности жизни ялуторовчан – главную нашу задачу", – отметил главврач Областной больницы Михаил Горбачёв.

Передвижной диагностический комплекс приобретён на средства областного бюджета в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" и укомплектован всем необходимым оборудованием и инструментарием для оказания первичной медико-санитарной помощи, проведения профилактических осмотров и диспансеризации населения. Он обеспечивает возможность приёма как терапевтом, так и узкими специалистами. Диагностическое оборудование позволяет проводить ультразвуковое исследование, ЭКГ, флюорографию, спирометрию, лабораторную диагностику, кольпоскопию. Комплекс может работать как совместно с принимающим медицинским учреждением (ФАП, амбулатория), так и в полностью автономном режиме благодаря резервному источнику питания и оснащению системами отопления, освещения, вентиляции, сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.