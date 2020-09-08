Исторический парк приглашает на премьеру необычной экскурсии

Фото: пресс-служба ТМПО

Экскурсия "Согласие да лад" впервые состоится в Историческом парке "Россия – моя история" (ул. Орджоникидзе, 47) в ближайшее воскресенье, 13 сентября. Необходима предварительная запись по телефону.

"Согласие да лад" - новая экскурсия в Историческом парке, посетить которую первые зрители смогут уже 13 сентября. Заключение брака у древних славян было наполнено определёнными символами и сопровождалось различными обрядами, о которых вы и узнаете на экскурсии. Особенностью посещения мероприятия станет возможность самому принять участие в игре "горелки", пройти викторину и даже собрать собственное приданое!

Экскурсия проводится для зрителей старше 16 лет. Стоимость для группы от 1 до 10 человек – 800 рублей с группы, каждый последующий человек – 80 рублей. Предварительная запись по телефону +7 (3452) 68-11-11.