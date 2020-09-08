От простуд и кишечных инфекций защитит полезный кисломолочный напиток – наринэ

Фото: АО "Золотые луга"

С началом осени, когда возрастает риск простудных и инфекционных заболеваний, следует поддержать свой иммунитет. Сделать это позволяют простые и доступные способы: создание дома гипоаллергенного быта, правильное сочетание физических нагрузок и отдыха, а также употребление пищи, повышающей резистентность организма. Одним из таких продуктов является наринэ.

Наринэ – это кисломолочный продукт, который нормализует кишечную флору, подавляет стафилококковую инфекцию, повышает иммунитет, что особенно важно при склонности к ОРВИ и гриппу, в том числе в осенне-весенний период. Этот напиток и его лечебные свойства известны уже много лет. Еще в 1980-е годы его бесплатно выдавали на молочных кухнях детям с ослабленным иммунитетом, а также вводили в рацион детей дошкольного и школьного возраста в сезон простудных заболеваний. Врачи выписывали его для восстановления после употребления антибиотиков, а также женщинам в период беременности и лактации для улучшения пищеварения.

Сейчас наринэ можно встретить не только в аптеке, но и на прилавках магазинов. Напиток можно изготовить дома самостоятельно, используя специальный порошок – закваску "Наринэ". Однако нужно уметь соблюсти все условия и пропорции, чтобы продукт получился приятным для употребления.

Готовый кисломолочный напиток "Наринэ" сочетает в себе не только полезные свойства, но также приятный вкус, однородную консистенцию, может содержать фруктовые добавки – что привлекает детей. Важно, чтобы продукт был от надежного производителя, который соблюдает все технологии изготовления, использует высококачественное натуральное сырье и проводит необходимые проверки качества и безопасности.

Один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири – компания "Золотые луга" - производит кисломолочный продукт наринэ под торговой маркой "Живи ЗдорОво!". Это – натуральный продукт без консервантов со сроком годности всего 9 суток. На предприятии не используют технологии, которые бы искусственно убыстряли процесс созревания продукта и увеличивали его срок хранения. В ассортименте присутствует наринэ обычный, сладкий и со вкусами – малина-облепиха и черника-клюква.

"Вся линейка кисломолочной продукции торговой марки "Живи здорОво!" отличается отсутствием консервантов и стабилизаторов, короткими сроками годности, наличием полезных бифидо- и лактобактерий. Благотворное влияние данных продуктов подтверждено центром гастроэнтерологии", - отметила начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

В частности, наринэ рекомендован при дисбактериозах кишечника, для профилактики и коррекции имунных нарушений различного генеза, в составе комплексной терапии кишечной инфекции, при гиповитаминозах, для снятия тошноты после отравлений, часто болеющим взрослым и детям. Отметим, употребление кисломолочных продуктов при проблемах с ЖКТ должно быть согласовано с врачом.

Заказать полезные напитки торговой марки "Живи ЗдорОво!", а также молочную продукцию из полного ассортимента компании "Золотые луга" можно на дом через интернет-магазин. При регистрации на сервисе бесплатной доставки и первом заказе производитель добавит к вашим покупкам наринэ в подарок. При дальнейших заказах участники программы лояльности могут получать баллы, тратить их на покупки, а также использовать промокоды для получения подарков.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.