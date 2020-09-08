Гимназия ТюмГУ на несколько дней ушла на дистанционное обучение

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области выдало руководству гимназии предписание о закрытии на карантин 11 "В" класса. Выяснилось, что у одной из учениц положительный тест на коронавирус. Весь класс отправлен на 14 дней самоизоляции, остальные классы с 7 сентября на два дня переведены на дистанционное обучение.

Возврат к очному формату обучения зависит от результата тестирования на коронавирус классного руководителя 11 "В". Если она здорова, гимназисты вернутся в классы в ближайшие дни. Пока же в помещениях учебного заведения проводится дезинфекция.

Учебный процесс ни в коем случае не прерывается, подчеркнул директор гимназии Сергей Дегтярев. "Все классы занимаются по расписанию, уроки проходят в плановом режиме. Временный переход на дистанционное обучение используем для тестирования разных цифровых образовательных платформ", – сообщил он.

Также Дегтярев напомнил, что согласно приказу об организации учебного процесса, в текущем году за каждым классом закреплен отдельный кабинет, они по возможности разобщены - приходят каждый класс работает в своем временном режиме, все ходят в столовую по специально разработанному графику — пересечения всей параллели исключены. Риск заражения инфекциями детей из разных классов минимизирован.