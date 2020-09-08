Депутаты предложили администрации города рассматривать их запросы в два раза быстрее

Внесение изменений в Устав города Тюмени вместе с жителями на публичных слушаниях обсудили депутаты Тюменской гордумы Степан Киричук, Альбина Селезнева и Александр Гунбин.

Народные избранники внесли уточнение в статью 29 Устава в части максимального срока рассмотрения депутатского запроса исполнительными органами власти 14 дней вместо существующих сейчас 30 дней. "Это позволит оперативнее реагировать на вопросы тюменцев, решать возникающие проблемы", – подчеркнул председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению гордумы Степан Киричук.

Согласно другой поправке в Устав Тюмени горожане смогут реализовать свои "инициативные проекты" по решению важных вопросов местного значения. В отличие от инициативного бюджетирования, где предполагается частичное софинансирование гражданами реализации своей идеи, инициативное проектирование полностью финансируется местными властями. "Если горожане докажут, что их проект необходим для конкретного микрорайона или города, тогда власть будет искать финансовые возможности для его воплощения в жизнь", - пояснил Киричук.

Итоги публичных слушаний и проект об изменениях в Устав города Тюмени будут представлены на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению 15 сентября и вынесены на рассмотрение думы 24 сентября.