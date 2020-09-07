В Тюменской области начала роботу горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

С 7 сентября по 12 октября в Управлении Роспотребнадзора в преддверии эпидемического сезона по гриппу стартует горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ.

Специалисты Управления консультируют жителей региона по телефону: 8 (3452) 69-67-91, 8-904-492-92-30. С понедельника по четверг звонки принимаются с 9:00 до 18:00, в пятницу до 16:45.

Тематическое консультирование поможет гражданам разобраться, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Сотрудники ведомства также предоставят рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, расскажут о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний, сообщили в пресс-службе РПН.