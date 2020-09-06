Новое оборудование в тюменской клинике снизит риски послеоперационных осложнений

Фото пресс-службы "Медицинского города"

Новое оборудование появилось в "Медицинском городе". Это интраоперационный нейромонитор, с помощью которого хирурги могут находить и отслеживать состояние нервных структур в ходе оперативного вмешательства, снижая риск возникновения послеоперационных неврологических осложнений.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, врачи второго онкологического отделения почти каждую неделю сталкиваются со случаями новообразования околоушной слюнной железы. Такие опухоли чаще имеют доброкачественный характер, но тем не менее требуют хирургического вмешательства во избежание перерастания в злокачественную. Данная методика лечения эффективна, но имеет высокий риск возникновения неврологических осложнений.

"Лицевой нерв проходит через всю толщу слюнной железы, окутывает опухоль или даже срастается с нею. При удалении опухоли мы рискуем получить после операции паралич мышц лица у пациента. Чтобы этого избежать, мы отслеживаем состояние нервных волокон лицевого нерва во время оперативного вмешательства, используя нейромонитор", - рассказала заведующая онкологическим отделением №2 Юлия Шубина.

Врач подчеркнула, что новое оборудование необходимо при проведении вмешательств и на других органах в области головы и шеи, например, на щитовидной железе - когда существует риск повредить нервы, отвечающие за речь, дыхание и глотание.

Тюменские онкологи уже провели два хирургических вмешательства с применением нейромонитора. Обе операции прошли успешно, без осложнений.