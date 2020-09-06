Активные тюменские подростки могут попасть на стажировку в "Тюменьстальмост"

В Тюмени стартовал прием заявок на участие в профориентационном проекте "Стройка". В рамках него 15-20 подростков пройдут обучение, поучаствуют в челленджах, а самые активные смогут рассчитывать на стажировку на крупном строительном предприятии - ООО "Тюменьстальмост".

Автор инициативы, инструктор Центра патриотического воспитания "Достойный выбор" Богдан Алмаев рассказал, что сотрудники предприятия выступят в роли наставников проекта. Главная задача - вернуть интерес подростков к рабочим профессиям.

По мнению Богдана Алмаева, современные молодые люди не хотят идти учиться на рабочие специальности, а затем работать в этой сфере, потому что считают это непрестижным и неинтересным. С помощью общения с наставниками, тематических фотосессий, образовательной программы, челленджей и экскурсии по действующему предприятию эту ситуацию можно изменить.

Пандемия и введение ограничительных мер в регионе внесли корректировки в реализацию проекта. Планируется, что большинство мероприятий перейдут в онлайн. В случае послаблений режима экскурсия на предприятие состоится в офлайне.

Самые активные участники попадут на стажировку в ООО "Тюменьстальмост", договоренность об этом уже есть. Отметим, проект получил грант конкурса "Моя идея", в планах - расширить его на весь регион, а затем вывести на федеральный уровень.