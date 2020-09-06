В Тюмени сняли видео о плюсах и минусах соцсетей

Два видеоролика о плюсах и минусах социальных сетей выпустил Киберпатруль Тюменской области. В них авторы сравнивают жизнь подростков до появления соцсетей и после, как ситуация складывается сейчас.

В первом видео показано, как трансформировалось общение: раньше подростки разговаривали друг с другом напрямую, а взаимные симпатии и антипатии строились на первом впечатлении. Чтобы определить общий круг интересов, нужно было время, а необщительным ребятам приходилось преодолевать себя. Сейчас в социальных сетях можно найти сообщества по интересам, где молодым людям проще наладить общение друг с другом.

Второе видео посвящено доверию между родителями и детьми. Раньше мамы и папы видели вживую, чем занимаются их дети. Сейчас они не всегда знают, чем увлекается ребенок в социальных сетях. И здесь важно выстроить доверительные отношения друг с другом, чтобы быть в курсе интернет-активностей ребенка, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

"Мы говорим, прежде всего, о доверии между взрослым и ребенком. Конечно, за детьми нужно следить, и мы показываем, как это сделать в мягкой форме. Вместо того, чтобы слепо запрещать, стоит разобраться и узнать, за что и почему дети любят социальные сети", — прокомментировала руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Александра Оверченко.

Оба видеоролика можно посмотреть в группе "Киберпатруль Тюменской области" ВКонтакте.