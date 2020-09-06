Новую водопроводную скважину установили в Голышмановском округе

В селе Ражево Голышмановского городского округа решили проблему с водоснабжением. Там установили новую водопроводную скважину, благодаря чему половина жителей может пользоваться водой из крана. Остальные имеют свои локальные скважины или берут воду из павильона.

Как сообщила глава Ражевского сельского поселения Голышмановского городского округа Татьяна Загородных, дополнительная скважина появилась в рамках программы водоснабжения в селе Ржаево, где всего 20 дворов. "Более половины населения получают воду централизованно. Остальные сами бурят скважины. И еще дополнительный источник водоснабжения у нас есть - это павильон чистой питьевой воды", - отметила она.

По плану подготовки поселения к осенне-зимнему периоду провели работы по благоустройству сел. В двух из трех сел поселения защебенили 500 метров дорог. Ожидают 10 тонн асфальта для ямочного ремонта. В рамках реализации мусорной реформы установили к действующим 15 контейнерным площадкам еще 12. Свой вклад в наведение чистоты сел внесли 15 подростков, трудоустроенных по программе центра занятости населения, пишет ИА "Тюменская линия".

По словам Татьяны Загородных, все социальные объекты поселения готовы к осенне-зимнему сезону. Проверена работоспособность котельных и наличие топлива.