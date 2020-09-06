Тюменским грибникам советуют быть бдительными во время "тихой охоты" в лесу

Отправляясь за грибами, многие тюменцы переоценивают свои силы и, не соблюдая важные правила, могут потеряться в лесу. Спасатели предупреждают: увлекшись "тихой охотой", человек теряет направление, куда шёл, и начинает ходить кругами.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько рассказал, что обязательно нужно брать с собой и как одеваться при походе в лес.

"Правильная одежда для леса - не камуфляж или темные спортивные костюмы, а штаны и куртки ярких расцветок, в которых человека видно издалека. На ногах должны быть либо сапоги, либо высокие ботинки с жесткой подошвой. Так комфортнее ходить по лесу, а при повреждении ноги такая обувь будет фиксировать стопу. Обязательно предупреждайте родственников, друзей или соседей, куда планируете идти, в какой лес, вдоль какого озера, когда планируете вернуться. Если вас нет в указанное время, стоит начинать волноваться и что-то предпринимать", - отметил он.

С собой необходимо взять бутылку воды, небольшой сухпай, например, сушки или печенье, лекарства, которые нужно принимать по показаниям, спички или зажигалку, а также полностью заряженный телефон. Подойдет в данном случае и смартфон, и кнопочный. Преимущество современных гаджетов в том, что там есть геолокация, и, если вы заблудились, сможете позвонить спасателям и сообщить координаты вашего места нахождения. Набрать номер 112 с сотового можно и без связи, даже без сим-карты, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Если вы потерялись, слушайте звуки-ориентиры – стук колес поезд, шум автомобилей – идите на них. Если не знаете, что за ягода растет, не ешьте ее, даже если очень проголодались. И самое главное – если вы дозвонились спасателям и сообщили, где находитесь, то никуда с этого места не уходите.