В Ишиме стартует онлайн-проект "Творческий город"

Онлайн-проект "Творческий город" стартует в Ишиме 7 сентября. В рамках него креативные жители смогут продемонстрировать свои таланты. Принять участие смогут все желающие.
Как сообщают организаторы, отбор будет проходить по пяти направлениям: музыка, хореография, театр, прикладное творчество, оригинальный жанр. Победители получат возможность создать совместный продукт с экспертами проекта: песня о городе, театральная постановка, танец, фотовыставка, видеоролик.
Во день открытия проекта пять экспертов расскажут, в чем суть заданий, на что участникам следует обратить внимание при их выполнении, а также дадут общие рекомендации. На реализацию будет дано пять дней. Специалисты оценят каждый творческий номер и выберут ТОП-5 лучших в каждой номинации, пишет "Мегатюмень".
Принять участие в проекте можно как лично, так и коллективно. Выполненные задания, нужно отправить в личные сообщения группы "Творческий город".
Также каждый конкурсный блок сопровождается образовательным интенсивом, в котором эксперты дадут полезную информацию и ответят на вопросы.
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