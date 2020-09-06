В Ишиме стартует онлайн-проект "Творческий город"

Онлайн-проект "Творческий город" стартует в Ишиме 7 сентября. В рамках него креативные жители смогут продемонстрировать свои таланты. Принять участие смогут все желающие.

Как сообщают организаторы, отбор будет проходить по пяти направлениям: музыка, хореография, театр, прикладное творчество, оригинальный жанр. Победители получат возможность создать совместный продукт с экспертами проекта: песня о городе, театральная постановка, танец, фотовыставка, видеоролик.

Во день открытия проекта пять экспертов расскажут, в чем суть заданий, на что участникам следует обратить внимание при их выполнении, а также дадут общие рекомендации. На реализацию будет дано пять дней. Специалисты оценят каждый творческий номер и выберут ТОП-5 лучших в каждой номинации, пишет "Мегатюмень".

Принять участие в проекте можно как лично, так и коллективно. Выполненные задания, нужно отправить в личные сообщения группы "Творческий город".

Также каждый конкурсный блок сопровождается образовательным интенсивом, в котором эксперты дадут полезную информацию и ответят на вопросы.