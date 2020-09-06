Тюменским дачникам советуют хранить урожай в сухом и чистом месте

Тюменские дачники и садоводы собирают урожай. Однако нужно предпринять меры, чтобы его сохранить. Важно, чтобы припасы не пострадали от сырости, плесени, грызунов и других напастей. Для этого стоит придерживаться нескольких простых правил.

Так, важна уборка, проветривание и дезинфекция помещения, где будет храниться урожай. Место, выбранное для хранения овощей, следует сначала хорошо просушить. Для дезинфекции можно использовать концентрированный раствор извести, известковое молоко, раствор извести с медным купоросом или серные шашки, которые обычно применяют для подвалов, но после важно хорошо проветрить.

Затем то же самое нужно проделать с полками, лестницами, отдушинами, вытяжками. Если вентиляции в помещении нет, то желательно ее провести. Хороший воздухообмен обеспечит нормальную влажность, предотвратит загнивание и появление плодовых мушек, отмечают опытные садоводы.

Собранный урожай нужно беречь и от грызунов. Перед закладкой урожая на хранение тщательно переберите его, чтобы вместе с ним в погреб не попали больные растения и грызуны. Разложите в помещении отравленные приманки и позаботьтесь, чтобы туда не проникли домашние питомцы. Гранулированные или зерновые отравленные приманки, к примеру, поражают грызунов спустя несколько дней, а не просто отпугивают их. При высокой влажности лучше сработают парафинированные брикеты, пишет "Тюменская область сегодня".

Если использовать отравленные приманки нельзя, то можно применить специальный клей АЛТ. Наносят его по кругу на дощечки, а в центре кладется кусочек сыра или колбасы. Перед использованием тщательно изучите инструкцию и следуйте всем рекомендациям.