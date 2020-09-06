По произведениям тюменских писателей снимут мультфильм

Ишимская детская анимационная студия "Мультавангард" приглашает желающих на видеозанятия по мотивам произведений тюменских писателей. Все занятия будут проводиться по воскресеньям в 16 часов, а итогом станет создание авторского мультфильма.

Как сообщила Лилия Митина, руководитель студии и сотрудник библиотеки им. А.И. Васильева, на онлайн-занятиях детей познакомят с биографией и творчеством таких тюменских писателей, как Константин Лагунов, Петр Ершов, Владислав Крапивин, Станислав Мальцев и Альфред Шестаков. Ребята выберут понравившихся героев и напишут сценарий их новых приключений, выбрав при этом технику анимации, в которой будет создан мультфильм. Наибольшей популярностью пользуются пластилиновая, бумажная перекладка и теневая техники.

Писатель, с которого начинают знакомство дети, – Станислав Владимирович Мальцев, журналист, писатель и драматург. Ребята изучили его творчество и теперь заняты сочинением новых приключений зайки Пети и котенка с рыжим носом Кузи Щучкина.

Руководитель студии отмечает, что сейчас встречи проходят онлайн. Она рассказывает детям вводную теоретическую часть и демонстрирует, что и как необходимо сделать. Занятия записываются, поэтому в любой момент можно что-то пересмотреть. Общение проходит в комментариях.

По словам Лилии Митиной, с апреля было проведено 20 онлайн-занятий, и к тюменцам присоединились дети из Ишима, Абатского и Викуловского районов. После возвращения работы мультистудии в обычный режим планируется проведение онлайн-кружка раз в месяц, а видеозаписи очных занятий будут выкладываться на страницах в социальных сетях, пишет ИА "Тюменская линия".