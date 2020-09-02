Тюменцы могут бесплатно попасть на концерт группы Plazma

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на концерт группы Plazma (18+) на своих страницах в Instagram и во "ВКонтакте".

Любой подписчик "Афиши" имеет возможность побывать на концерте, который пройдет 24 сентября в 20:00 в ресторане "Максимилианс". Победителей будет двое, каждый из которых получит билеты на две персоны. Итоги подведут с помощью специального приложения 22 сентября.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень", сделать репост записи с розыгрышем, добавить комментарий под записью о конкурсе в группе "Афиши", а также комментарий вместе с репостом на своей странице. Он должен содержать не менее трех слов. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке.

Также "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты и на странице в Instagram. Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и отметить лайком публикацию о розыгрыше. В комментариях под сообщением о розыгрыше следует, не повторяясь, выделить трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем больше их будет, тем ближе станут заветные билеты.

Plazma – это мелодичная танцевальная музыка для неисправимых романтиков. Стиль, в котором играет группа, варьируется от мягкого синти-попа до полного драйва поп-рока. Первые два альбома группы были проданы тиражом более 1 млн. копий, песни регулярно занимали верхние строчки всевозможных хит-парадов.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть открытым.