Депутаты пожелали тюменским школьникам успехов в получении новых знаний

Депутаты гордумы Евгений Бакро и Александр Пивторак приняли участие в торжественной линейке в школе №38, Альбина Селезнева приветствовала учеников и педагогов школы № 67.

Александр Пивторак выразил уверенность, что сегодняшние школьники достигнут больших профессиональных успехов в будущем и принесут яркие победы нашему региону.

Евгений Бакро после линейки обсудил с директором школы проблемы учебного учреждения: школе необходимо оградить территорию, создать условия для проведения внеурочных досуговых мероприятий для учащихся. "При формировании бюджета Тюмени на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов буду ходатайствовать об адресном выделении средств этой школе", – сообщил Бакро.

Обращаясь к школьникам, Альбина Селезнева пожелала всем крепкого здоровья, совместной работы по сохранению истории, преодоления всех трудностей, первоклассникам - быть трудолюбивыми и любознательными, а выпускникам - успешно окончить одиннадцатый класс и достичь поставленных целей.

В школе обучается около 4,5 тысяч человек. В 2021 году начнется строительство новой школы-гимназии в жилом районе "Тура". С её открытием значительно уменьшится наполняемость классов и количество смен в школе № 67, отметила народный избранник.