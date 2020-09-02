Тюменцы на "Тавриду" привезли три проекта: короткометражки про Грозный, выставку "Все свои" и сельский мультимедиацентр

Фестиваль "Таврида–Арт" в Крыму стартует 2 сентября. Из двух тысяч участников 23 - тюменцы, трое из них будут защищать свои инициативы на грантовом конкурсе.

Шамиль Агаев представит проект "Хэллоу, Грозный". Это короткометражные фильмы в жанрах драмы и комедии, которые рассказывают о традициях и обычаях чеченского народа, разбирают сложившиеся стереотипы.

Инициатива Марины Малюгиной "ВСЕ СВОИ" представляет собой выставку, дискуссионную площадку и мастерскую для молодых творцов.

Фёдор Маслов представит проект "Культурное сердце деревни". Это запуск бесплатных кружков и секций на базе сельских библиотек и переоборудование учреждений в мультимедийные центры. "Мы представляем не просто идеи, а несколько проектов от проектного офиса по реализации инициатив сельских жителей Тюменской области. Конкретно на "Тавриду" мы привезли два проекта. Еще на форуме мы командой КВН "Джентльмены удачи" будем защищать честь УФО на кубке КВН фестиваля. Стараемся воспользоваться ресурсами и возможностями по максимуму", — рассказал Маслов.

2 сентября на "Тавриде–Арт" пройдет запуск кастинг-платформы. Она будет работать в онлайн и офлайн режимах. На площадке в Крыму состоится отбор артистов в мюзикл Московского Дворца молодежи и "Бродвей Москва", на международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" и в проект Первого канала "Dance Rеволюция". В онлайн-кастингах можно принять участие из любой точки России. Площадка будет работать до 12 октября. Заявку можно оставить на сайте проекта.

Также во время фестиваля пройдут перформансы, показы молодых дизайнеров, шоу-программы, выставка современного искусства. 5 сентября состоится парад маломерных судов.

Впервые фестиваль "Тавриде–Арт" прошел в 2019 году. Он объединил все направления искусства и стал самой большой площадкой страны для кастингов и возможностей самореализации молодых деятелей культуры и искусства. Участниками стали 4 000 молодых творцов. В дни основной программы событие посетили 92 000 человек. В 2020-м году фестиваль будет принимать участников на той же площадке, квоты по участию в форуме сократили в 2 раза в связи с пандемией короновируса.