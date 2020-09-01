В Тюмени стартовал "Второй ремесленный сезон"

Интерактивная площадка "Второй ремесленный сезон" открылась в музее "Дом Машарова" и продолжит работать каждую субботу и воскресенье с 13:00 до 18:00 вплоть до 4 октября. Вход для всех желающий свободный.

В день открытия, 29 августа, гостей "Второго ремесленного сезона" ожидало множество интересных событий. Среди них – яркое выступление фольклорного ансамбля "Росстань". Помимо праздничного концерта участники коллектива продемонстрировали русский свадебный обряд и даже подключили к процессу зрителей.

Все пришедшие в этот день в музей смогли полюбоваться изделиями ручной работы - игрушками от Елены Крестьяниновой, птицей в стекле в технике "Тиффани", а также росписью по дереву в исполнении Ольги Отрадновой.

В этот же день состоялись необычные мастер-классы по традиционному лоскутному шитью и резьбе из лосиного рога.

Интерактивно-выставочная площадка будет работать по выходным до октября, вы еще можете успеть посетить уникальную выставку "Живопись иглой" и оценить по достоинству золотное шитье умелых мастериц.

Более подробную информацию можно найти в социальных сетях Тюменского музейно-просветительского объединения.