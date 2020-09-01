Волонтеры собрали три тонны мусора на берегу Андреевского озера

Неравнодушные тюменцы навели порядок на пляже озера Андреевского. Весь объем мусора, который собрала инициативная группа вдоль берега и в ближайшем лесу, оставили после себя отдыхающие.

Активисты нередко устраивают подобные мероприятия на этой территории. Но даже в прошлом году во время масштабной уборки за день было собрано меньше мусора, чем нынче. Бесплатно вывезти огромное количество отходов добровольцам помог регоператор. Все они направлены на обработку на Тюменский мусоросортировочный завод. Полезные компоненты отправят на вторичную переработку, а неперерабатываемый остаток утилизируют.

"Добровольцы обратились к нам с просьбой оказать содействие в проведении мероприятия. Ранее они уже проводили самостоятельно сбор мусора, но мало просто его убрать. Любой мусор должен быть вывезен и правильно обработан, если мы не хотим забывать об экологической стороне вопроса", – отметила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

Территория стихийного пляжа не благоустроена, купание здесь запрещено, но пляж на Андреевском по-прежнему остаётся одним из самых популярных мест отдыха. К сожалению, культурным досуг тюменцев не назовёшь …

В этот раз тюменцы побили все рекорды – в общей сложности с пляжа озера Андреевского вывезли 30 кубометров отходов. Это почти четыре больших бункера для крупногабаритного мусора. Для сравнения, таким количеством можно полностью покрыть территорию среднестатистической детской площадки в Тюмени. В большинстве собранной массы – твердые коммунальные отходы, но встречались и другие виды – шины, куски техники, десятки метров кабеля.