День знаний в Тюменской области празднуют 223 тысячи школьников

В Тюменской области более 223 тысяч учеников в этом году сядут за школьные парты, при этом около 116 тысяч из них будут учиться в школах областной столицы. Первоклассниками. этом году стали 25 тысяч ребят, более половины - 15 тысяч - тюменцы.
Сегодня в Тюмени будет открыта школа в Назарово. До конца года строители обещают сдать еще две школы в областном центре семь в Тобольске, Вагайском, Тобольском, Тюменском и Уватском районах, сообщает ОперШтаб.
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