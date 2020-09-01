Исполнения мечты пожелал тюменским школьникам в День знаний председатель гордумы

В новом учебном году в школах Тюмени за парты сядут около 116 тысяч учеников, в том числе 15 тысяч первоклассников. С Днем знаний ребят, их родителей и всех жителей областной столицы поздравил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

С первым осенним праздником начинается важная и интересная пора для преподавателей, студентов, школьников, их родителей, бабушек и дедушек. Впереди серьёзная работа и преодоление трудностей, но, вместе с тем, это время успехов, открытий и бесценных воспоминаний, остающихся на всю жизнь, отметил депутат.

“В каждой семье с особым чувством ждут новый учебный год. Особенно волнительным и наполненным радостными ожиданиями 1 сентября станет для тюменских первоклассников, которые впервые сядут за парты. Наступает ответственный и важный этап для выпускников школ, колледжей, техникумов и вузов, выбирающих профессию и свой дальнейший жизненный путь” - сказал в своем обращении к тюменцам Евгений Заболотный.

Школьникам спикер пожелал исполнения самой смелой мечты и чтобы все задуманное успешно воплощалось в жизнь. Педагогов он поблагодарил за взаимопонимание, мудрость и наставничество, без которых воспитание подрастающего поколения невозможны, а всем вместе - терпения, упорства, личного роста и удачи в достижении намеченных целей.