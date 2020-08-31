В Тюмени откроется арт-пространство "Время Победы"

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Арт-пространство "Время Победы" - это кинотеатр под открытым небом, анимационная студия, площадка для мастер-классов и экспозиционное пространство. Открытие состоится 31 августа на Масловском взвозе в 16:10.

Арт-пространство будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00. Творческие жители города смогут найти здесь занятие по душе. К примеру, сегодня в 16:25 здесь состоится первое занятие организованной группы школьников в анимационной студии "PRO Победу. А в 18:00 и в 21:00 горожанам покажут фильм "В бой идут одни старики" режиссера Леонида Быкова.

Вышедший на экраны в 1974 году фильм собрал 44,3 млн кинозрителей, став четвертым в прокате и единственным в десятке самых кассовых фильмов того года, посвященным тематике Великой Отечественной войны. Фильм, режиссура и актёрская работа были также отмечены наградами республиканских и международных кинофестивалей.

Благодаря появлению креативного пространства "Время Победы" жители Тюмени смогут насладиться легендарной кинолентой совершенно бесплатно. Общее количество сидячих мест – 110.

Завтра, 1 сентября, состоится показ следующих фильмов:

- 12:00 – "Перед рассветом". Начало Великой Отечественной войны. Молодой лейтенант НКВД (Евгений Миронов) сопровождает в тыл группу политзаключенных, а вместе с ними и просто уголовников. По пути эшелон попадает под обстрел. В живых остаются трое...

- 14:00 – "И ты увидишь небо". Август 1944 года. На командном пункте авиационного полка легендарный летчик, Герой Советского Союза — генерал Н. П. Каманин. Ему необходимо срочно доставить пакет на плацдарм, где в окружении немцев героически сражается одна из частей Красной армии. Но все самолеты из эскадрильи связи разбиты.

- 17:00 – "Сильные духом". 18 сентября 1942 года обер-лейтенант Пауль Вильгельм Зиберт, он же - советский разведчик Николай Иванович Кузнецов, впервые появился в городе Ровно. До Победы оставалось еще 960 дней и ночей...

- 19:30 – "В бой идут одни старики". Повторный показ знаменитой советской киноленты о "поющей" эскадрилье.

Помимо кинопоказов и мастер-классов гости арт-пространства смогут полюбоваться картинами юных художников ДХШ им. А.П. Митинского. С 14 сентября экспозиционное пространство обновится, чтобы представить экспонаты "Областного поискового центра".

Арт-пространство "Время Победы" будет работать до 18 октября. Если погодные условия не позволят реализовать этот план, площадка закроется раньше.

Подробную информацию о расписании студии и киносеансах можно узнать в группе в ВК "Общегородские официальные мероприятия".