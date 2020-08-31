Яндекс.Лицей набирает учеников в Тюмени и Тобольске

"Яндекс.Лицей" набирает классы в Тюмени и ТОбольске для бесплатного обучения учеников 8-9 классов программированию. Для поступления нужно с 30 августа по 10 сентября успешно написать тест на умение логически мыслить на сайте проекта, а затем пройти собеседование с преподавателем "Яндекс.Лицея".

Обучение длится два года. Первый год ребята изучают Python — один из самых популярных и востребованных языков программирования, который используют и в YouTube, и в NASA, и в Яндексе. Второй год посвящён основам промышленного программирования и работе над учебными проектами. К концу обучения школьники получат навыки junior-программиста и научатся создавать собственных чат-ботов, игры и веб-приложения. Занятия ведут опытные сертифицированные преподаватели, которые прошли курсы по повышению квалификации в "Яндексе" и получают постоянную поддержку команды проекта.

В Тюменской области "Яндекс.Лицей" набирает слушателей уже в четвертый раз. Всего в регионе будет работать 8 площадок, 7 из них находятся в Тюмени, один — на базе тобольской школы №9. Занятия проходят два раза в неделю во второй половине дня. Часть ребят смогут учиться по программе "Яндекс.Лицея" в рамках основной школьной программы. В зависимости от эпидемиологической ситуации занятия могут проходить как в очном, так и в дистанционном режиме. Выбрать удобную площадку можно на сайте проекта.