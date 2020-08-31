"Первоклассный музей" ждёт в гости юных тюменцев

Фото: пресс-служба ТМПО

В Музейном комплексе им. Словцова 1 сентября будет работать "первоКЛАССный музей". В программе для юных тюменцев и всех желающих - экскурсии, мастер-классы, квесты и полюбившийся горожанам красный автобус!

С 11:00 до 16:00 пройдет серия мастер-классов "Open air workshop", вход на все мероприятия свободный:

* "На удачу" (брелок-талисман на отличную учёбу, 0+);

"Музейный талисман" (браслет из экокожи с декорированием, 6+);

* "Книжкина подружка" (закладка для любимой книги в технике "Скрапбукинг", 6+);

* "3D открытка" (создание объемной открытки, 6+);

* "Ручная лепка" (создание керамических медальонов, 6+);

* "Робот-школьник" (миниатюрный робот из простого ластика, 12+).

В 11:00, 14:00 и 16:30 ребята могут присоединиться к квестории "IQ 140", пройти музейные станции и получить подарок от Музейного комплекса им. Словцова! Стоимость участия в квесте 100 рублей, возрастная категория 0+.

С 12:00 до 18:00 у ребят будет шанс посетить детскую обзорную экскурсию с мастер-классом в интерактивной форме "Детская экскурсия-путешествие" (стоимость - 180 рублей, категория 6+), а также посетить мастер-класс "Классные ремесла", в рамках которого пройдет разработка индивидуального эскиза и создание керамического органайзера для хранения канцелярских принадлежностей (200 рублей, категория 12+).

А в 14:00 от музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2) стартует экскурсия "Тюмень в деталях". Ребята совершат путешествие на двухэтажном автобусе по историческим улицам родного города, увидят купеческие особняки, уникальную деревянную резьбу, узнают какие тайны и легенды хранят стены памятников архитектуры и прогуляются по Мосту Влюбленных и площади 400-летия Тюмени. Всех школьников ждут веселые игры и приятные сюрпризы!

Стоимость билета на первый этаж автобуса - 350 рублей, на второй - 450 рублей. Для детей до 14 лет и пенсионеров действую скидки: стоимость билетов на первый или второй этаж составляет 250 и 300 рублей соответственно. Обязательно предварительное бронирование, количество мест ограничено! Запись на экскурсии ведется по телефонам: +7 (3452) 45-35-90, +7 (929) 266-73-72.

Мероприятия проводятся при соблюдении всех рекомендованных мер профилактики инфекций. Не забудьте взять с собой медицинскую маску! Узнать более подробную информацию о грядущем мероприятии можно по телефону: +7 (3452) 45-09-93 (доб. 150).