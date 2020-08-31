В исетской больнице новый главврач

Должность главного врача ГБУЗ ТО "Областная больница №13" в селе Исетское занял Сергей Катаргин, до этого он возглавлял больницу Шатровского района в Курганской области.

У Катаргина два высших образования: медицинское по специальности "Дерматовенерология" и юридическое. Трудовой путь начал в одной из районных больниц Курганской области. В дальнейшем возглавил медицинское учреждение, и за пять лет работы в должности зарекомендовал себя как грамотный и инициативный руководитель, способный правильно расставлять приоритеты и успешно достигать намеченные цели на благо укрепления здоровья жителей вверенной территории, отмечают в облдепартаменте здравоохранения.

Имеет благодарственные письма губернатора Курганской области и почётные грамотами администрации Шатровского района.