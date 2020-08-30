Тюменским студентам для комфортной учебы стоит соблюдать режим дня

Для организации комфортного учебного процесса студентам, в особенности первокурсникам, следует придерживаться режима дня. Об этом рассказала тюменский преподаватель Анна Калинина.

По ее словам, начинать подготовку к учебному году следовало еще месяц назад. Однако даже сегодня не поздно настроить свой режим. Например, лечь пораньше.

"Просыпаться утром не станет проще по взмаху волшебной палочки. Когда ты устал или тебе лень, то не важно, 20 тебе лет, 30 или 40, вместо тебя твои обязанности никто не выполнит. Самодисциплина нужна всегда и заняться ею лучше уже сейчас, будучи студентом. Поэтому за час до отхода ко сну отложите в сторону отвлекающие гаджеты и подарите себе минимум восемь часов полноценного сна", - советует педагог.

Кроме того, следует ознакомиться с учебной программой, например, пролистать лекции за прошлый год. Также важно запланировать правильное распределение времени, чтобы потом, в течение дня, успевать уделять время учебе, друзьям, семье и прочим сферам жизни, пишет "Тюменская область сегодня".